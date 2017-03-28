SOSOK DAKWAH UST. ADI HIDAYAT LC. MA, YANG KAMI KENAL

Abdullah Hadrami | 28 Maret 2017 | Anak Saleh, Aqidah, Artikel, Bulletin, Cahaya Sunnah, Dunia Islam, Keluarga Sakinah, Muamalah, Mutiara Al-Quran, Pojok Muslimah, Semua Tentang Cinta, Sukses Hidup, Tafakkur, Tazkiyatunnufus | Tidak ada Komentar

IMG_0454

*SOSOK DAKWAH UST. ADI HIDAYAT LC. MA, YANG KAMI KENAL*

Oleh Ustadz Ahmad Purwanto Al-Irsyad Surabaya

JIKA PARA DA’I DIDALAM BERDAKWAH SAAT INI DAPAT MENIRU DAKWAH UST. ADI HIDAYAT INSYA ALLAH DAKWAH ISLAM AKAN CEPAT BERKEMBANG DI NEGERI INI.

HAL INI DISEBABKAN :

1. KELEMBUTAN SERTA KETENANGAN HATI BELIAU

2. TINGGINYA PENGUASAAN AL-QUR’AN DAN AL-HADIST BELIAU. HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA BELIAU INI GEMAR BELAJAR.

3. TIDAK MENUNJUKKAN DIA INI *DARI GOLONGAN TERTENTU*. KARENA DIA BERDAKWAH HANYA UNTUK ISLAM, DAN GOLONGAN UNTUK DIA CUKUP SEBAGAI KENDARAAN.

4. TAMPILANNYA SEDERHANA DAN *SEMUA LAPISAN BISA MENDEKAT*.

5. KALAU DITANYA MASALAH AGAMA, BAIK YG SIFATNYA MEMANG PENANYA BELUM FAHAM ATAU SEBAGAI JEBAKAN, MAKA JAWABAN BELIAU SANGAT MEMUKAU DENGAN DALIL AL-QUR’AN DAN AL- HADIST DAN TIDAK PAKAI *MENDISKREDITKAN GOLONGAN LAIN*.

6. PATUT MENJADI IRI KITA KEPADA BELIAU, KARENA ALLAH SWT MEMBERIKAN ILMU KEPADA BELIAU DAN BELIAU SANGGUP MENGAMALKANNYA.
——-
[Saya, Abdullah Hadrami berkata:
“Silahkan ikuti kajian-kajian Ustadz Adi Hidayat hafidhahullah, insya Allah mendalam ilmunya, mantap, menyejukkan dan mencerahkan, tentu bermanfaat dunia akhirat, aamiin”.]

 

Related Posts

About The Author

Abdullah

Add a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *