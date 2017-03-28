SOSOK DAKWAH UST. ADI HIDAYAT LC. MA, YANG KAMI KENAL
*SOSOK DAKWAH UST. ADI HIDAYAT LC. MA, YANG KAMI KENAL*
Oleh Ustadz Ahmad Purwanto Al-Irsyad Surabaya
JIKA PARA DA’I DIDALAM BERDAKWAH SAAT INI DAPAT MENIRU DAKWAH UST. ADI HIDAYAT INSYA ALLAH DAKWAH ISLAM AKAN CEPAT BERKEMBANG DI NEGERI INI.
HAL INI DISEBABKAN :
1. KELEMBUTAN SERTA KETENANGAN HATI BELIAU
2. TINGGINYA PENGUASAAN AL-QUR’AN DAN AL-HADIST BELIAU. HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA BELIAU INI GEMAR BELAJAR.
3. TIDAK MENUNJUKKAN DIA INI *DARI GOLONGAN TERTENTU*. KARENA DIA BERDAKWAH HANYA UNTUK ISLAM, DAN GOLONGAN UNTUK DIA CUKUP SEBAGAI KENDARAAN.
4. TAMPILANNYA SEDERHANA DAN *SEMUA LAPISAN BISA MENDEKAT*.
5. KALAU DITANYA MASALAH AGAMA, BAIK YG SIFATNYA MEMANG PENANYA BELUM FAHAM ATAU SEBAGAI JEBAKAN, MAKA JAWABAN BELIAU SANGAT MEMUKAU DENGAN DALIL AL-QUR’AN DAN AL- HADIST DAN TIDAK PAKAI *MENDISKREDITKAN GOLONGAN LAIN*.
6. PATUT MENJADI IRI KITA KEPADA BELIAU, KARENA ALLAH SWT MEMBERIKAN ILMU KEPADA BELIAU DAN BELIAU SANGGUP MENGAMALKANNYA.
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[Saya, Abdullah Hadrami berkata:
“Silahkan ikuti kajian-kajian Ustadz Adi Hidayat hafidhahullah, insya Allah mendalam ilmunya, mantap, menyejukkan dan mencerahkan, tentu bermanfaat dunia akhirat, aamiin”.]